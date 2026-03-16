Cilento

Vallo della Lucania: principio d’incendio presso gli uffici del Municipio

Le prime ricostruzioni fanno pensare a un malfunzionamento elettrico che avrebbe provocato un cortocircuito. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento locale

Chiara Esposito

Un principio d’incendio si è verificato questa mattina negli uffici comunali di Vallo della Lucania. L’allarme è stato lanciato dagli stessi dipendenti, che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, riuscendo a scongiurare il peggio grazie alla rapidità dell’operazione.

Le prime ricostruzioni fanno pensare a un malfunzionamento elettrico che avrebbe provocato un cortocircuito, generando fumo visibile dalle finestre del secondo piano. I caschi rossi sono tuttora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti.

Anche nel weekend i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi incendi: due abitazioni tra sabato notte e sabato mattina a Casal Velino e Roccadaspide, un rogo in un’abitazione del centro di Santa Maria di Castellabate domenica mattina. Per fortuna nessuna seria conseguenza.

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