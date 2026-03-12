Vallo della Lucania, ponticello Montisani: un benefattore sblocca il progetto

Un benefattore di Vallo della Lucania si è offerto di sostenere i costi della progettazione del ponticello di località Montisani, nei pressi del cimitero, chiuso da alcuni mesi. A comunicarlo è il consigliere di minoranza Nicola Botti, che venerdì scorso si è recato in Provincia per fare il punto sulla situazione.

La richiesta

“La Provincia non può autorizzare direttamente l’intervento di un privato, perché la competenza è comunale. All’Ente è stata chiesta soltanto l’autorizzazione alla redazione del progetto”, spiega Botti. La richiesta risale alla fine di gennaio e ora il tecnico incaricato dovrà confrontarsi con la Soprintendenza. Nonostante i ritardi, il consigliere sottolinea che “è bello poter dare anche notizie positive”.

La situazione del ponte di Angellara

Resta invece ancora incerta la situazione del ponte di Angellara, chiuso da quattro anni. Anche in questo caso, la riapertura è bloccata dalla burocrazia, mentre i disagi per i cittadini continuano. “Il mio impegno, conclude Botti, è quello di informare la comunità con trasparenza, attraverso l’accesso agli atti, senza alcuna divisione politica o partitica”.