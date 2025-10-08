Vallo della Lucania: nuova stagione della Provvidenza, a InfoCilento parla Don Mario Bamonte

Il teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania è pronto a riaprire le sue porte per una nuova ed entusiasmante stagione teatrale; nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nuovo cartellone ricco anche quest’anno di grandi nomi.

Le parole del Direttore Artistico

La stagione partirà il prossimo 12 novembre con lo spettacolo di Massimiliamo Gallo “Anni 90…noi che volevamo la favola” e si protrarrà fino al 19 marzo quando salirà sul palco Monica Sarnelli in “Sirene, sciantose, malafemmene, ed altre storie di donne veraci”. Ai nostri microfoni è intervenuto il Direttore Artistico Don Mario Bamonte per presentare la stagione 2025/26:” Siamo pronti a ripartire con quest’altra stagione teatrale presso il nostro cine teatro “La Provvidenza”, anche quest’anno ci saranno 7 spettacoli di natura diversa che allieteranno la platea degli storici abbonati ma anche speriamo di nuovi abbonati a questa stagione.

Un cartellone ricco con diversi generi, calcheranno il nostro palco attori di un certo calibro che verranno appunto ad allietare le nostre serate. È possibile già abbonarsi a quella che è l’intera stagione teatrale, abbonamento a sette spettacoli, oppure acquistare i singoli biglietti per i singoli spettacoli. Ricordo che il botteghino è aperto tutti i giorni, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e anche il martedì e giovedì mattina dalle 10.30 alle 12.30″.