Vallo della Lucania: medico aggredito in piazza durante la notte di Capodanno

Un episodio di violenza ha segnato l’inizio del 2026 a Vallo della Lucania. Durante i festeggiamenti per il nuovo anno, in Piazza Vittorio Emanuele, un uomo è stato aggredito mentre si trovava tra la folla. Si tratta di Raffaele Pacente, medico noto e stimato sul territorio.

I soccorsi

Dopo l’accaduto è stato accompagnato in ospedale, dove ha effettuato le cure e gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Secondo quanto da lui riferito, l’aggressione sarebbe avvenuta in modo improvviso, senza che vi fosse la possibilità di difendersi.

L’episodio si sarebbe verificato in un contesto particolarmente affollato, in un momento che avrebbe dovuto essere dedicato alla festa e alla serenità proprie delle celebrazioni di fine anno.

Indagini in corso

L’autore dell’aggressione, stando alle prime informazioni, sarebbe una persona già nota alle forze dell’ordine. Sull’accaduto sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.