Vallo della Lucania, ladri in azione: colpo in abitazione

Ladri in azione lo scorso pomeriggio. Giallo su un’auto sospetta

A cura di Chiara Esposito
Carabinieri

Ancora un furto in abitazione, questa volta nel territorio comunale di Vallo della Lucania. L’episodio è stato registrato in via Foresta, l’arteria che collega il centro alla frazione di Angellara.

Così hanno agito i malviventi

I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di ieri. I proprietari di casa erano usciti intorno alle 18:00, rientrando circa un’ora dopo. Al loro ritorno hanno trovato il cancello dell’abitazione chiuso con un ferretto e l’intera casa messa a soqquadro. Mancavano soldi e monili d’oro.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ai quali è stato immediatamente segnalato l’accaduto e avviato le indagini.

Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver notato sin dalle prime ore della mattinata un’automobile Fiat Grande Punto di colore nero transitare ripetutamente in quell’area, ritenuta sospetta dal vicinato.

I militari stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del colpo.

