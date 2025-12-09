Vallo della Lucania, il rione Spio tra fede e tradizione: ecco i festeggiamenti in onore di San Nicola

Tante le iniziative pensate anche quest'anno dal comitato festa sia per i più piccoli che per i più grandi, dai giochi tradizionali all'accensione del "focaro"

A cura di Antonio Pagano

Come da tradizione lo scorso 6 dicembre il rione Spio di Vallo della Lucania, si è raccolto intorno a San Nicola, un momento di festa per l’intera comunità vallese e in modo particolare per i bambini. Tante le iniziative pensate anche quest’anno dal comitato festa sia per i più piccoli che per i più grandi, dai giochi tradizionali all’accensione del “focaro”.

La festività

Una ricorrenza molto sentita che dà inizio al periodo natalizio. “San Nicola è un evento molto importante per il Rione Spio ma poi per tutto Vallo, questa festa è caratterizzata dalla presenza dei bambini, perché la figura di San Nicola viene legata a quella di Santa Claus, Babbo Natale” – ha detto il parroco Don Bruno Lancuba, alla sua prima celebrazione di San Nicola a Vallo della Lucania.

Le parole di Don Bruno Lancuba

“E allora è una giornata di festa, è una giornata di gioia, per noi un po’ più grandi in questo giorno noi veneriamo questo Santo, ma chiediamo che possiamo poi anche imitarlo soprattutto nella dimensione della fede, in cui molto si è impegnato e nella dimensione dell’amore, tante opere di carità, tante opere di bene ha realizzato San Nicola, ci dice che noi non possiamo attraversare come viaggiatori distratti la storia ma dobbiamo renderci conto della realtà e prestare il nostro servizio affinché le situazioni migliorino, la realtà sia costruita sempre più a misura d’uomo”.

