Vallo della Lucania: giunta divisa per le regionali. Due assessori candidati

Parla il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno: «L’amministrazione non è schierata politicamente né con l’uno né con l’altro»

A cura di Chiara Esposito

Saranno due gli assessori comunali di Vallo della Lucania impegnati nella prossima competizione per le elezioni regionali in Campania. Si tratta di Iolanda Molinaro, candidata con il Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico, e di Pietro Miraldi, in corsa nella lista che appoggia Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra.

La divisione nella giunta

Una doppia candidatura che, pur segnando una divisione temporanea all’interno del consiglio comunale, viene interpretata come un’espressione di pluralismo politico. A chiarirlo è stato il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, che ha sottolineato la posizione di neutralità dell’amministrazione guidata dal sindaco di Vallo della Lucania.

La posizione della maggioranza

“È una libera scelta dei candidati – ha dichiarato Bruno –. L’amministrazione non è schierata politicamente né con l’uno né con l’altro, come è giusto che sia. Ognuno di noi ha dei riferimenti politici, ma la nostra resta una lista civica. Non possiamo certo vietare loro di candidarsi: è sinonimo di pluralismo”.

Bruno ha poi aggiunto una riflessione sul clima politico generale e sulla qualità delle candidature in campo: “Io non mi sono mai nascosto: sono l’unico ad avere sempre avuto la tessera del PD. Devo però fare una valutazione personale che va oltre: vedo più un talent show, leggo di candidature che hanno tutto fuorché il sapore di quello politico”.

