Vallo della Lucania “fa spesa” di libri per la sua biblioteca

Il comune di Vallo della Lucania ha ottenuto un contributo da parte del Ministero della cultura per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale della città.

La Biblioteca Civica è al centro di Vallo della Lucania, in via Nicodemo all’interno dello storico e prestigioso Palazzo della Cultura (“ex Convento dei Domenicani”), struttura che ospita anche l’Archivio Storico, una Esposizione Etnobotanica, il Teatrino Comunale “Giovanni Bianco”, la Sala delle Adunanze Consiliari “Prof. Nicola Rinaldi”, una sala per riunioni e convegni, altre sale e spazi sia al chiuso che all’aperto, utilizzate per eventi istituzionali e culturali, sociali, aggregativi e ricreativi.

Il valore comunitario del servizio Biblioteca a Vallo della Lucania

Il servizio della Biblioteca rappresenta un presidio culturale di fondamentale importanza per la comunità e l’intero territorio, essendo dotata di un rilevante patrimonio librario e custodendo un archivio di documenti storici, sottoposto alla tutela della competente Soprintendenza, consultati dal pubblico, da studiosi e letterati che vi attingono notizie utili per la cultura personale e per la pubblicazione di opere e manoscritti.

Il comune di Vallo della Lucania ha presentato una domanda di contributi alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relative alle proprie biblioteche.

Al comune di Vallo della Lucania è stato riconosciuto l’importo di €4.232,08 in favore della Biblioteca Comunale di Vallo della Lucania e gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia e della regione.

Incentivare l’attività della biblioteca comunale

Contestualmente all’ottenimento del contributo di €4.232,08 il comune di Vallo della Lucania ha approvato la richiesta di rinnovo dell’affidamento in convenzione a titolo gratuito all’Associazione Clio dei servizi di riordino, custodia, apertura al pubblico e gestione.

Grazie all’opera dell’associazione di volontari “Clio”, la biblioteca della città di Vallo ha ripreso vita dopo anni di abbandono anche attraverso la creazione di un punto d’incontro per ragazzi. Presidente dell’associazione dei volontari è Rosamaria Nicoletti.

Biblioteca comunale a Vallo: ecco giorni e orari

Lunedì 16/18

Martedì 9.30/11.30

Mercoledì 15/18

Giovedì 9.30/11.30

Venerdì 16/18

La gestione della Biblioteca Comunale, è affidata all’Associazione culturale “Clio”, che si occupa dell’apertura al pubblico, della gestione dei servizi come: riordino, custodia e riorganizzazione degli orari secondo quanto stabilito dal Comune.