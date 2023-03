Biblioteca di Vallo della Lucania: si punta a fondi per migliorarne la dotazione

Il Comune pronto ad acquisire nuove attrezzature tecnico – informatiche per migliorare le dotazioni della biblioteca e garantire maggiore fruibilità.

Comune punta a fondi regionali per migliorare le dotazioni informatiche della biblioteca. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania, guidata dal sindaco Antonio Sansone. L’esecutivo ha approvato il progetto “La biblioteca di tutti. Interventi di miglioramento tecnologico”.

Il progetto di Vallo della Lucania per la biblioteca

L’occasione è offerta dalla procedura pubblica avviata dalla Regione per assegnare contributi in favore di soggetti proprietari di biblioteche di enti locali presenti sul territorio.

Il Comune vallese punta nello specifico a dotare la biblioteca di due scanner che amplino lo spettro di servizi offerti al pubblico e consentano mediante operazioni mirate di digitalizzare il patrimonio librario per una sempre maggiore fruibilità soprattutto dei beni più antichi. Non solo.

Si punta ad acquistare un proiettore, tre pc portatili e due fissi. Ciò al fine di aumentare la fruibilità al pubblico della biblioteca comunale mediante l’aggiunta di nuove postazioni destinate all’utenza. Il quadro economico di spesa è di ottomila euro.

La biblioteca

La biblioteca civica di Vallo della Lucania è sita in via Enrico Nicodemo, all’interno dello storico e prestigioso palazzo della cultura (ex convento dei Domenicani).

La struttura ospita anche l’archivio storico, una esposizione etnobotanica, il teatrino comunale, la sala delle adunanze, una sala riunioni ed altri spazi all’esterno e all’interno per organizzare eventi.