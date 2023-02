Valorizzazione del patrimonio culturale: un Comune degli Alburni punta a finanziamenti per la Biblioteca Comunale

Il comune di Ottati, retto dal sindaco Elio Guadagno, si prepara ad arricchire ulteriormente il suo patrimonio culturale.

La Biblioteca Comunale Antonio e Teodoro Bamonte potrebbe presto beneficiare di un finanziamento regionale finalizzato alla catalogazione dei fondi moderni.

La biblioteca

Situata all’interno del suggestivo Convento Domenicano quattrocentesco, ospita una vasta collezione di oltre 3200 volumi. Questi preziosi tesori letterari, donati dall’entusiasta fratelli Bamonte nel 1991, sono a disposizione di tutti i cittadini e rappresentano una fonte di cultura unica nel territorio.

Il patrimonio di Ottati

Non solo libri, la biblioteca di Ottati ospita anche un importante archivio storico che conserva documenti del comune risalenti addirittura al lontano 1751. Un patrimonio di inestimabile valore che testimonia la storia e le tradizioni del territorio e che merita di essere conservato e valorizzato.

Per questo motivo, il comune di Ottati ha deciso di rispondere all’Avviso Pubblico della Regione Campania, volto a migliorare gli standard di qualità delle biblioteche di tutta la regione. L’obiettivo è quello di continuare il lavoro di catalogazione dei fondi moderni della biblioteca, già avviato diversi mesi fa, grazie a un contributo di 8.000 euro richiesto alla Regione.

Le finalità

Grazie a questa opportunità di finanziamento, la Biblioteca Comunale Antonio e Teodoro Bamonte potrà arricchirsi di nuove risorse e strumenti per promuovere la cultura e la conoscenza tra i cittadini di Ottati e del territorio circostante.

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale rappresentano una priorità per il comune e per tutti coloro che credono nell’importanza della cultura come motore di sviluppo e crescita sociale.