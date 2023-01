Maggior risparmio e meno consumi: lavori di efficientamento energetico ad Ottati grazie ai fondi del Ministero

Illuminazione pubblica più efficiente e a minor costo è questo lo scopo dei lavori di efficientamento energetico in corso ad Ottati dove, da due giorni, sono terminate le installazioni presso via Maschito e via Pasquale Aquaro.

I lavori

Grazie ad un finanziamento del Ministero delle Sviluppo Economico sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti con dei nuovi led a sorgente luminosa. I nuovi dispositivi assorbono una quantità minore di energia rispetto alle lampade comunemente usate permettendo un risparmio energetico del 65% o anche superiore.

Un miglioramento, quindi, dell’efficienza comporta una riduzione del consumo e quindi un risparmio economico, ma non è l’unico vantaggio. A beneficiare dell’efficientamento energetico sono anche l’ambiente e la salute dei cittadini.

«Più efficienza e meno consumi per il nostro comune. A breve con un nuovo finanziamento completeremo i lavori di illuminazione delle pochissime vie non ancora efficientate» hanno fatto sapere dalla casa comunale.