Fondi per l’illuminazione pubblica a Sicignano degli Alburni, Comune punta sui led

Finanziati € 830.000,00 al Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, per efficientamento energetico con l’illuminazione a led.

Gli interventi in programma in materia di pubblica illuminazione, rientrano nel Decreto n. 100 a valere sulle risorse del POR Campania. Nello specifico, è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo ad «Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di Sicignano degli Alburni».

«Attendevamo da tempo questo risultato– così fanno sapere da palazzo di città– dopo diversi incontri in Regione, dopo diversi atti di rimodulazione del progetto, abbiamo ottenuto quanto meritava il nostro Comune».

Il progetto dei lavori doterà il Comune di un impianto di pubblica illuminazione moderno e sicuro, che permetterà di ottenere un notevole risparmio sui costi dell’energia elettrica. Gli interventi in programma assumono ancora di più importanza visto il delicato momento storico che stiamo vivendo in fatto di crisi energetica e aumenti salatissimi.

Ma quali sono i vantaggi reali dell’illuminazione a led? Ecco il progetto di Sicignano degli Alburni

Sempre più Comuni, puntano sull’illuminazione a led. Uno dei principali vantaggi dell’illuminazione pubblica Led è il ridotto consumo energetico. Queste lampadine consumano molto meno energia delle tradizionali lampade per offrire la stessa emissione luminosa.

Essa inoltre, garantisce risparmi considerevoli: si stima che il risparmio medio ottenuto utilizzando l’illuminazione a Led, è di circa il 93% rispetto alle lampade a incandescenza – 90% rispetto alle lampade alogene – 70% rispetto alle lampade a Ioduri metallici – 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

L’utilizzo dei Led ha anche un ulteriore vantaggio. Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale, che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore. Insomma una lampadina a led può durare anche fino a venti anni.

Un ulteriore vantaggio sia per le Amministrazioni comunali, che non devono spendere costantemente per la manutenzione dei lampioni o preoccuparsi delle parti di ricambio, che per i cittadini, che non incorrono più in frequenti guasti e continue segnalazioni.

Da palazzo di città, inoltre, fanno sapere che a breve cominceranno le procedure per espletare l’appalto e l’inizio dei lavori. Potrebbero, intanto, verificarsi dei guasti che l’Ente provvederà a gestire così come fatto fino ad ora.