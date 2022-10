San Giovanni a Piro, pubblica illuminazione a led alla frazione Scario

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di efficientamento energetico ed estensione dell’impianto di pubblica illuminazione a led sul territorio comunale di San Giovanni a Piro alla frazione Scario.

Pubblica Illuminazione a led sul territorio comunale alla frazione Scario, i dettagli

Nello specifico, l’Ente, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, intende programmare interventi alla frazione Scario- Località Marcaneto/ Barbarola per un totale di € 50.000,00; di cui € 38.073,00 per lavori e € 11.927,00 di somme messe a disposizione.

Gli interventi in programma, rientrano nella Legge n 160 del 2019 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e bilancio per il triennio 2020- 2022 che stabilisce l’assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo sostenibile e abbattimento di barriere architettoniche».

I vantaggi dell’illuminazione a led

Sempre più Comuni stanno puntando sull’efficienza dei led per illuminare il territorio comunale. Più risparmio più vantaggi, soprattutto in questo delicato e difficile momento storico. Vediamo, insieme, quali sono i vantaggi.

L’illuminazione a le dura, innanzitutto, più a lungo e consuma molta meno energia, apportando in questo modo miglioramenti all’ambiente e alla salute del cittadino.

Le lampade a led, inoltre, non contengono mercurio tossico e questo ha un impatto decisamente migliore per la qualità dell’ambiente e di vita delle persone. I Led assorbono una quantità minore di energia rispetto alle lampade comunemente utilizzate per illuminare le strade, con un risparmio energetico del 65% e anche superiore.