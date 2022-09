Pubblica illuminazione a led: Ispani programma lavori

Punta sull’efficientamento energetico grazie a led Ispani. Il Comune del Golfo di Policastro investe per la modernizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione. L’obiettivo è quello di proseguire la riconversione degli impianti sfruttando la tecnologia a led. Questa ha maggiore efficienza e al contempo garantisce maggiori risparmi.

Pubblica illuminazione a led ad Ispani: fondi del Ministero

Ecco perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Giudice ha deciso di sfruttare così le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno.

Quest’ultimo concede contributi agli enti locali per efficientamento energetico, ma anche per lo sviluppo territoriale e in particolare per l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Tuttavia è nel primo ambito che Ispani investirà i finanziamenti pari a circa a 50mila euro.

I lavori

I soli lavori costeranno circa 38mila euro; la parte restante è data dalle somme a disposizione della pubblica amministrazione.

Gli impianti led

Sempre più comuni stanno investendo sulla tecnologia a led. Questa forma di illuminazione è stata sperimentata per la prima volta già ad inizio ‘900, ma è soltanto negli anni più recenti che è stata utilizzata nella pubblica illuminazione.

Grazie alle recenti evoluzioni tecnologiche oggi con i led si può garantire una massima efficienza in termini di luce emessa e al contempo un risparmio sui consumi, fondamentale in un contesto storico come quello attuale.