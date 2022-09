Capaccio Paestum investe sui led: fondi per la pubblica illuminazione

Il Comune di Capaccio Paestum investe sugli impianti a Led. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di sfruttare le risorse assegnate dal Governo. I contributi sono utilizzabili per opere su risparmio energetico degli edifici pubblici o di edilizia pubblica, per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fondi rinnovabili o per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Capaccio Paestum, amplia la pubblica illuminazione a led

È su quest’ultima che l’esecutivo guidato dal sindaco Franco Alfieri vuole investire ed ora ha completato l’iter progettuale. I fondi assegnati a Capaccio Paestum (in proporzione al numero di abitanti) ammontano a 130mila euro. I lavori interesseranno la pubblica illuminazione a Capaccio Scalo. Si continua, quindi, ad investire nella tecnologia a led, capace di garantire massima efficienza con un risparmio sui consumi.

L’illuminazione a Led

Uno dei principali vantaggi dell’illuminazione pubblica Led è il ridotto consumo energetico. Queste lampadine consumano molto meno energia delle tradizionali lampade per offrire la stessa emissione luminosa. Essa inoltre, garantisce risparmi considerevoli: si stima che il risparmio medio ottenuto utilizzando l’illuminazione a Led, su cui investe Capaccio Paestum, è di circa il 93% rispetto alle lampade a incandescenza – 90% rispetto alle lampade alogene – 70% rispetto alle lampade a Ioduri metallici – 66% rispetto alle lampade fluorescenti.

L’utilizzo dei Led ha anche un ulteriore vantaggio. Rispetto all’illuminazione pubblica tradizionale, che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, l’illuminazione a LED, grazie ai recenti upgrade tecnologici, raggiunge e supera le 100.000 ore. Insomma una lampadina a led può durare anche fino a venti anni.

Un ulteriore vantaggio sia per le Amministrazioni comunali, che non devono spendere costantemente per la manutenzione dei lampioni o preoccuparsi delle parti di ricambio, che per i cittadini, che non incorrono più in frequenti guasti e continue segnalazioni.