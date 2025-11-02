Vallo della Lucania: ok all’affidamento dell’impianto sportivo ” Giuseppe Barrella”

La Giunta di Vallo della Lucania, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha avviato il procedimento amministrativo volto alla riattivazione e gestione dell’impianto sportivo comunale “Campi da tennis Giuseppe Barrella”, sito in via Cafasso.

L’iniziativa

L’Ente ha dato così mandato al Settore Affari Generali di predisporre un avviso pubblico esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse e proposte progettuali da parte di associazioni o società sportive senza fini di lucro, finalizzate alla riqualificazione e gestione dell’impianto.

L’affidamento sarà concesso all’associazione o alla società sportiva che avrà presentato la proposta progettuale giudicata di pubblico interesse e meritevole di affidamento in gestione gratuita per la durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

L’impianto sportivo “G.Barrella”

L’impianto sportivo comunale “Giuseppe Barrella” è composto da due campi da tennis all’aperto e uno al coperto, oltre a spogliatoi e servizi annessi. Il complesso sportivo di Via Cafasso risulta in disuso da circa cinque anni, a causa del progressivo deterioramento delle strutture e della necessità di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale.

Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti alcuni lavori di adeguamento, che tuttavia non consentono ancora la piena riapertura al pubblico in quanto restano da eseguire ulteriori opere quali: il rifacimento della recinzione esterna, in parte divelta; la sistemazione e messa in sicurezza delle aree verdi circostanti i campi; il ripristino e adeguamento dei locali spogliatoi e servizi igienici. Ora l’Amministrazione comunale, con la prossima pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, ritiene necessario valorizzare e riattivare l’impianto sportivo, nell’ottica di favorire la pratica sportiva di base, l’aggregazione sociale e la promozione delle attività giovanili, in modo da integrare l’offerta sportiva in ambito comunale.