Vallo della Lucania: Antonio Marino è presidente onorario della Gelbison

Una serata intensa e carica di significato quella vissuta ieri dalla società rossoblù Gelbison. In una sala gremita, Antonio Marino, già direttore e presidente della BCC di Aquara, ha ricevuto la nomina a Presidente Onorario della SSD Gelbison.

Il riconoscimento

Un riconoscimento che, come ha sottolineato il patron Maurizio Puglisi, nasce da un rapporto di amicizia solido e autentico, costruito negli anni sia sul piano professionale sia su quello personale. “Sono onorato e sento anche una forte responsabilità. Da oggi dovrò onorare questo ruolo nel migliore dei modi”, ha dichiarato Puglisi. Puglisi ha inoltre ricordato come Antonio Marino sia stato tra i primi a credere nel progetto “Gelbison città territorio”, contribuendo a creare sinergie e iniziative fondamentali per lo sviluppo dell’area.

Giornate ricche di emozioni per i rossoblù

Visibilmente emozionato, Marino ha ringraziato il presidente e ha ribadito il proprio impegno a essere un trait d’union con i sindaci del territorio, rafforzando il legame tra la società sportiva e le istituzioni locali. La serata ha portato con sé una seconda grande emozione per la famiglia Gelbison: nei giorni scorsi, infatti, il direttore generale Matteo Canale ha ricevuto a Roma una benemerenza dalla LND per i suoi vent’anni di attività dirigenziale nel calcio italiano.

Un traguardo che celebra non solo la sua lunga esperienza, ma anche l’impegno, l’amore e la passione con cui da sempre porta avanti il suo lavoro al servizio dei colori rossoblù.