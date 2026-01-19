Vallo della Lucania, Ametrano a InfoCilento: «città in stallo»

Vallo della Lucania è in una fase di stallo. Lo dice Marcello Ametrano, consigliere comunale di minoranza, intervenuto ai microfoni di InfoCilento. Nei giorni scorsi in città erano già stati affisi dei manifesti per segnalare la presunta immobilità dell’amministrazione ed altre criticità. Un modo, dice Ametrano, per sensibilizzare la popolazione.

Le accuse del consigliere Marcello Ametrano

«La prima situazione che denunciamo riguarda la scuola Parmenide. I lavori sono bloccati. L’amministrazione non dà quella spinta necessaria affinché i lavori proseguano. Entro settembre il PNRR prevede che si debbano terminare i lavori, in caso contrario potrebbero esserci conseguenze negative per il Comune», osserva. Ametrano punta poi i riflettori anche sul campo Morra, non ancora completato, con disagi per la squadra locale costretta a giocare nel comune di Castelnuovo Cilento.

Infine il consigliere di minoranza evidenzia le criticità del bilancio: «Ho fatto ricorso al Tar e aspettiamo di capire quando verrà fissata l’udienza». Ametrano si è rivolto anche alla Procura e alla Corte dei Conti, relativamente all’approvazione del rendiconto: «credo ci siano delle irregolarità», conclude.