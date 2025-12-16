Vallo della Lucania, al Tribunale una panchina rossa contro la violenza sulle donne

La panchina, costruita con il lavoro manuale degli ospiti della struttura, porta con sé un messaggio chiaro e diretto: “Fatto con le nostre mani per dire a tutte: non siete sole”

A cura di Chiara Esposito

Questa mattina, presso la Cittadella giudiziaria di Vallo della Lucania, è stata installata una panchina rossa contro la violenza sulle donne, donata al Tribunale dagli ospiti della SIR di Castel Ruggero “Il Pettirosso”, realizzata nell’ambito delle attività di falegnameria.

La giornata

L’iniziativa si inserisce nel solco delle azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e rappresenta un gesto simbolico di cura, memoria e speranza. La panchina, costruita con il lavoro manuale degli ospiti della struttura, porta con sé un messaggio chiaro e diretto: “Fatto con le nostre mani per dire a tutte: non siete sole”. Alla presentazione hanno preso parte i vertici dell’istituzione giudiziaria locale.

Gli interventi

Dott. Vincenzo Pellegrino, presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, e la dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno, dirigente amministrativo del Tribunale. Hanno inoltre contribuito al confronto la dott.ssa Elvira Bellantoni, presidente della Sezione civile del Tribunale, l’avv. dott.ssa Gaetana Paesano, presidente del Comitato “Pari Opportunità”, e l’avv. dott.ssa Annamaria Nardo, amministratrice dell’associazione culturale Onlus Effetto Donna.

Sul versante sanitario e sociale sono intervenuti il dott. Giulio Corrivetti, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno, e il dott. Alfonso Pace, direttore dell’UOSM Vallo della Lucania–Sapri, sottolineando l’importanza del lavoro di rete tra istituzioni, servizi e realtà del territorio.

Impegno civile e istituzionale

Alla cerimonia era presente anche il comandante colonnello dei Carabinieri Valerio Palmieri, a testimonianza dell’attenzione delle forze dell’ordine verso le tematiche legate alla tutela delle vittime di violenza. La panchina rossa, collocata in un luogo simbolo della giustizia, diventa così un segno concreto di impegno civile e istituzionale, oltre che un richiamo costante alla responsabilità collettiva nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne.

