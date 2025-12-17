Vallo della Lucania accoglie il 2026 in piazza tra musica e tradizione

Musica live, brindisi e dj set per attendere il nuovo anno insieme

A cura di Chiara Esposito
Concerto

Vallo della Lucania si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa pubblica nel cuore della città. Mercoledì 31 dicembre 2025, a partire dalle ore 23:30, la piazza principale diventerà il punto di incontro per cittadini e visitatori che vorranno condividere l’arrivo del 2026 all’insegna della musica, della tradizione e della partecipazione collettiva.

Capodanno in piazza: il programma

Il programma della serata prevede un percorso musicale che unisce sonorità popolari e ritmi contemporanei. Ad aprire l’evento sarà la musica live degli Etnikantaro, seguiti dalle atmosfere della tradizione proposte dai RittAntico.

Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa proseguirà fino alle prime luci dell’alba con il dj set di Vassa & Leone, pensato per accompagnare il pubblico in una lunga notte di balli e divertimento.

L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania, si inserisce nel solco degli eventi di natalizi che valorizzano la piazza come luogo di aggregazione e identità, offrendo un’occasione di incontro aperta a tutte le generazioni. Un appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, che punta a coniugare intrattenimento e cultura popolare, rafforzando il legame con il territorio cilentano.

