Vallo celebra Santa Barbara: guardia costiera e vigili del fuoco insieme per il pellegrinaggio giubilare

La ricorrenza ha assunto un carattere particolarmente significativo grazie al percorso giubilare previsto dalla diocesi

A cura di Chiara Esposito

Si è svolta questa mattina la celebrazione della Festa di Santa Barbara, un appuntamento che ha riunito il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e di Agropoli insieme ai Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, accomunati dalla devozione verso la loro Santa Patrona.

Un momento significativo grazie al percorso giubilare

La ricorrenza ha assunto un carattere particolarmente significativo grazie al percorso giubilare previsto dalla diocesi. Le celebrazioni sono iniziate alle ore 10 presso il Santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania, punto di partenza del Pellegrinaggio Giubilare. Il cammino si è concluso con il passaggio della Porta Santa nella Cattedrale di San Pantaleone, un gesto simbolico che ha rappresentato per i partecipanti un momento di raccoglimento e rinnovamento spirituale.

Presente il Vescovo Calvosa

A seguire, nella stessa Cattedrale, si è tenuta la Santa Messa di ringraziamento, presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. La celebrazione ha riunito le componenti marittime e i Vigili del Fuoco in un clima di solennità, sottolineando il valore della loro missione quotidiana al servizio della collettività.

Leggi anche:

Salento, ufficio postale chiuso: dal 9 dicembre operativo un container mobile

L’iniziativa ha confermato l’importanza della Festa di Santa Barbara come momento di unione tra istituzioni e comunità, offrendo un’occasione per rinnovare tradizione e spiritualità nel segno della Patrona che accomuna questi corpi impegnati nella tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli: ecco l’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

L’obiettivo dell’Arma è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini,…

Giovani

Capaccio Paestum, rinnovato il Forum dei Giovani: Mitrano eletto coordinatore, il bilancio di Pecoraro

Si sono ufficialmente concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle…

Cane autostrada Eboli

Eboli, cane vaga tra le auto sulla A2: salvato dalla Polizia Stradale

Intervento della Polstrada di Eboli sull'autostrada del Mediterraneo. Il cane, spaventato dal…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.