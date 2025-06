Vacanze nel Cilento per Ciro Immobile: passeggiata e selfie tra Ascea e Casal Velino

Vacanze cilentane per Ciro Immobile. L’attaccante campione d’Europa con la Nazionale Italiana a Euro 2020 ed ex capitano della Lazio, ha scelto il Cilento per un momento di relax in famiglia, soggiornando in una nota struttura ricettiva della costa.

Vacanze lungo la Costa del Cilento

Nella serata di ieri, Immobile si è concesso una passeggiata tra Ascea e Casal Velino, suscitando sorpresa e curiosità tra residenti e turisti. In molti lo hanno riconosciuto e non hanno perso l’occasione per avvicinarlo, chiedere un autografo o scattare una foto.

L’attaccante si è mostrato disponibile e sorridente, raccogliendo apprezzamenti per la sua semplicità e cortesia.

Numerosi i selfie finiti sui social, a testimonianza dell’incontro inatteso con uno dei protagonisti dell’Italia calcistica degli ultimi anni.