“Una finestra sul mondo”, dalla terra al calice: la storia dei vigneti di Ciro Bello a Matinella

La nuova puntata del programma “Una Finestra sul Mondo”, vi porta a Matinella, tra le colline del Cilento, per scoprire una realtà che racconta la nostra terra attraverso il gusto e la tradizione: la Cantina Bello.
Un luogo dove il lavoro, la passione e la memoria si intrecciano, dando vita a vini che custodiscono l’anima di un territorio ricco di storia e autenticità.
Insieme al proprietario, Ciro Bello, apriremo una finestra su un mondo fatto di radici, di sogni e di sapori che parlano al cuore.