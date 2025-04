Un gesto d’Amore: appuntamento per donare il sangue all’Ospedale San Luca di Vallo

Un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita di chi soffre si presenta domenica 13 aprile presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV ha organizzato una giornata di raccolta sangue aperta a tutti i cittadini, dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

L’Importanza delle Donazioni di Sangue

Un piccolo gesto, quello della donazione, che racchiude un valore inestimabile e rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la disponibilità di emocomponenti essenziali per interventi chirurgici, terapie oncologiche, trapianti e la gestione di numerose emergenze mediche.

Il sangue è un elemento vitale, insostituibile e non riproducibile artificialmente. Ogni giorno, negli ospedali, pazienti di tutte le età necessitano di trasfusioni per sopravvivere o per affrontare gravi patologie.

Chi può donare e come prepararsi

La donazione di sangue è un processo sicuro e regolamentato. Possono donare tutte le persone in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni (in alcuni casi, con il parere del medico, fino a 70 anni), con un peso non inferiore a 50 kg.

Prima della donazione, è fondamentale seguire alcune semplici indicazioni: aver consumato una colazione leggera, evitando cibi grassi, e non aver assunto farmaci antinfiammatori nei giorni precedenti. Al momento della donazione, un medico effettuerà un breve colloquio e un controllo dei parametri vitali per accertare l’idoneità del donatore.

E’ possibile donare anche dal lunedì al sabato presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Vallo della Lucania.