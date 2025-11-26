“Un albero per ogni nuovo nato”: Caselle in Pittari celebra la Festa dell’albero con la piantumazione di 30 piante

Anche quest’anno, come da tradizione, l’Amministrazione comunale di Caselle in Pittari aderisce alla Campagna Nazionale della Festa dell’Albero, promuovendo una giornata ambientalista.

La giornata

Domani, Giovedì 27 Novembre, alle ore 10.00 in Località Parco Radio Libere e Radio Popolare, avrà luogo l’iniziativa ambientalista della “Festa dell’Albero – La Piantumazione”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Tedodoro Gaza” e con il supporto di operatori della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

Messi a dimora 30 alberi

Saranno messi a dimora circa 30 piante autoctone fornite dal Vivaio ISCA della Regione Campania, che saranno poi “consegnate e affidate” ai nati del 2024 e 2025 .All’iniziativa parteciperanno tutti gli alunni della scuola elementare di Caselle in Pittari.

L’importanza della salvaguardia del verde

Una cerimonia importante che mira a creare un forte ed indissolubile legame tra le nuove generazioni ed il proprio territorio. La Festa dell’Albero ancora oggi anima la partecipazione di cittadini e studenti per chiedere alle amministrazioni comunali di curare il patrimonio arboreo esistente e soprattutto di accrescerlo, diffondendosi in tutta la città.

Il verde non va solo incrementato quantitativamente ma soprattutto ne va migliorata la qualità e l’accessibilità perché deve essere goduto da tutti gli abitanti, ovunque siano residenti, qualunque sia il loro reddito, qualunque sia la loro età e la condizione fisica