U.S. Agropoli fuori dal campionato di Eccellenza. Tifosi contestano Mondelli

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è fuori dal campionato di Eccellenza. Dopo decenni i delfini non sono riusciti a formalizzare l’iscrizione al massimo campionato regionale. Pare che le problematiche siano dovute a questioni economiche, ovvero risorse versate da alcuni imprenditori locali sul conto della società per permettere la partecipazione al torneo e poi prelevati senza che potessero essere completate le formalità di rito nei termini previsti. L’istanza è stata quindi rigettata dalla Lnd.

Il futuro

L’Agropoli ripartirà dai campionati minori, forse in soprannumero in Promozione.

La notizia ha innescato la rabbia dei tifosi che hanno scatenato il loro malcontento contro il direttore generale Contabile Mondelli.

Questo pomeriggio gli ultras si sono radunati dinanzi ai suoi uffici per contestarlo e chiedere che lasci immediatamente la società. Di Mondelli, però, nessuna traccia, ma i tifosi sono pronti a continuare la battaglia per chiedere che lasci definitivamente la squadra che sotto la sua guida, per la prima volta, è stata esclusa dal campionato di competenza.

Prossime iniziative

Nei prossimi giorni sono previste altre manifestazioni di protesta contro il dirigente a cui ormai l’opinione pubblica addebita il triste destino dei delfini. Da parte sua nessuna replica.

Questo l’organico del prossimo campionato di Eccellenza: