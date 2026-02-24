Tutti Fenomeni approda al Meeting del Mare: il primo giugno a Marina di Camerota

L’attesa per la nuova edizione del Meeting del Mare comincia a scaldarsi con un annuncio che farà felici gli amanti dell’indie pop più colto e dissacrante. Gli organizzatori del festival hanno confermato ufficialmente che Tutti Fenomeni si esibirà sul palco di Marina di Camerota il primo giugno 2026. L’evento sarà a ingresso gratuito.

Il post pubblicato sui canali ufficiali della manifestazione descrive l’arrivo dell’artista come il coronamento di una vera e propria “storia d’amore” musicale, promettendo una serata suggestiva in una delle location più affascinanti del Cilento.

Chi è Tutti Fenomeni: tra post-modernismo e cantautorato

Tutti Fenomeni, pseudonimo di Giorgio Quarzo Guarascio, è una delle figure più singolari e difficili da etichettare della scena musicale italiana contemporanea. Romano, classe 1996, ha iniziato il suo percorso nel collettivo hip hop Tauro Boys, per poi intraprendere una carriera solista che lo ha visto allontanarsi dai canoni della trap per abbracciare un genere che lui stesso definisce talvolta in modo ironico o provocatorio.

Il suo debutto solista, “Merce Funebre”, prodotto da Niccolò Contessa (mente de I Cani), ha segnato un punto di svolta nel 2020. Il disco mescola citazioni letterarie, riferimenti alla filosofia antica e sonorità che spaziano dal synth-pop alla musica classica, il tutto condito da un’ironia tagliente. Successivamente, con l’album “Privilegio Raro” del 2022, ha consolidato la sua estetica fatta di testi criptici, giochi di parole complessi e una critica sociale mai banale.

Un concerto atteso in una cornice unica

La scelta di Tutti Fenomeni per la data del primo giugno conferma la volontà del Meeting del Mare di puntare su una proposta artistica di qualità, capace di unire sperimentazione e richiamo di pubblico.