Tutela del territorio e volontariato: nasce a Sanza il nuovo distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale

Inaugurato il Distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale a Sanza, diretto da Denise De Mieri. Ecco i servizi di tutela territoriale e come contattare l'ente

Sanza

La salvaguardia dell’ecosistema e la sicurezza dei cittadini trovano un nuovo e solido presidio nel cuore del Vallo di Diano. Attraverso una sinergia strategica con l’amministrazione comunale, è stato ufficialmente istituito il Distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale di Sanza. Questa iniziativa segna un passo significativo per la comunità locale, inserendosi in una rete nazionale d’eccellenza dedicata alla protezione della natura e al supporto civile.

Un ente di rilievo internazionale al servizio della comunità

La Guardia Nazionale Ambientale (GNA) non è soltanto un’associazione di volontariato, ma un ente del terzo livello con ampi riconoscimenti internazionali. Fondata nel 2001, la GNA è membro permanente della Conferenza Governativa Americana per l’Igiene Industriale, la Sicurezza e la Salute, ed è accreditata presso la Commissione Europea. In Italia, l’autorevolezza dell’ente è sancita dal Decreto del Ministero dell’Ambiente nr. 110 del 29 aprile 2016.

L’organizzazione si fonda su una struttura democratica e piramidale che aggrega uomini e donne impegnati nel rispetto della Legge 266/1991. L’obiettivo primario è la creazione di un corpo di volontari specializzati che dedicano il proprio tempo libero alla difesa della natura in ogni sua espressione, garantendo professionalità e rispetto dei ruoli.

Specializzazioni e competenze operative sul campo

Con una presenza consolidata in 19 regioni italiane, la GNA ha sviluppato una rete capillare di settori ad alta specializzazione. La struttura comprende figure chiave come ispettori ambientali comunali, guardie zoofile con decreto prefettizio, esperti in safety e security, unità di protezione civile nazionale e ausiliari del traffico.

Il corpo vanta inoltre competenze specifiche che spaziano dai falconieri alle guardie a cavallo, fino ai consulenti per enti e associazioni. Questa diversificazione permette di offrire servizi mirati, inclusa l’organizzazione di corsi, seminari ed eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali e zoofile.

Il nuovo presidio di Sanza: operatività e contatti

Il Distaccamento di Sanza nasce dalla volontà di rispondere con pragmatismo all’amore per l’ambiente e il territorio. Sotto la guida della dirigente Denise De Mieri, figura con comprovata esperienza nel settore, il nucleo operativo conta attualmente quattro unità. Nonostante la recente istituzione, i componenti si sono già distinti in contesti di rilievo, come il supporto per il passaggio della Fiamma Olimpica in Campania e diverse attività di vigilanza nei comuni limitrofi.

Per garantire un filo diretto con la cittadinanza, il distaccamento ha attivato canali di comunicazione dedicati. È possibile contattare la Guardia Nazionale Ambientale di Sanza al numero 350 5349788, attivo dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 15:00-18:00). Per le segnalazioni al di fuori degli orari d’ufficio, è disponibile il servizio messaggistica tramite WhatsApp e la pagina Facebook ufficiale dell’ente.

