Turista olandese si perde in bicicletta tra Ascea e Pisciotta: attivata la macchina dei soccorsi

Attimi di apprensione questo pomeriggio per un turista olandese in vacanza ad Agropoli, che ha fatto perdere le proprie tracce mentre percorreva in bicicletta la costa cilentana.

Ecco cosa è accaduto

L’uomo, partito in sella alla sua bici da Agropoli, avrebbe raggiunto l’area compresa tra Ascea e Pisciotta, dove ha perso l’orientamento, non riuscendo più a trovare la via del ritorno. L’allarme è stato lanciato in seguito alla segnalazione della moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito.

I soccorsi

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: inizialmente si ipotizzava che il turista potesse trovarsi sul Sentiero degli Innamorati ad Ascea, ma successivamente, grazie alle ricerche è stato individuato da un volontario, Alessandro Rizzo, profondo conoscitore del luogo, che lo ha tratto in salvo e insieme ai sanitari della Misericordia.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e la Protezione Civile che hanno collaborato con i soccorritori per recuperare l’uomo e verificare le sue condizioni.

Per il turista solo tanta paura

Il turista è stato ritrovato in buone condizioni fisiche, lungo il sentiero delle corde, seppure provato dall’esperienza. Nessuna conseguenza seria, solo tanto spavento per lui e per i familiari.