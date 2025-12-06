Truffa telefonica sventata a Salerno: la prontezza del figlio salva un’anziana

Nella mattinata del 4 dicembre 2025 la Polizia di Stato, attraverso personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 riguardante un tentativo di truffa in atto ai danni di un’anziana residente in città.

La ricostruzione

Il figlio della donna, insospettito da una richiesta telefonica ricevuta dalla madre, ha immediatamente contattato la sala operativa riferendo che ignoti interlocutori stavano cercando di convincere l’anziana a consegnare denaro contante, sostenendo che il figlio avrebbe investito una donna in stato di gravidanza e che fossero necessari soldi per “coprire” danno e spese legali. Le presunte “trattative” tra i truffatori e l’anziana sono proseguite per circa un’ora e mezza, mentre il figlio rimaneva costantemente in contatto con gli operatori del 112,consentendo alla Polizia di Stato di monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione.

Ecco come hanno agito i truffatori

Nel corso dell’ultima telefonata, i truffatori avrebbero indicato un luogo per la presunta consegna del denaro: una piazzetta situata poco distante dall’abitazione della vittima designata. La Squadra Mobile ha predisposto un immediato servizio di appostamento, attendendo l’eventuale arrivo dei malviventi. Dopo circa trenta minuti di attesa, nessuno si è presentato né ha ulteriormente contattato l’anziana. Accertata la cessazione del pericolo immediato, gli agenti hanno riaccompagnato la donna presso la sua abitazione, assicurandosi del suo stato di tranquillità.

Le raccomandazioni

La Questura di Salerno coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su episodi di questo tipo, sempre più frequenti, soprattutto ai danni delle persone più anziane e vulnerabili. Il Questore di Salerno raccomanda di diffidare da qualunque richiesta telefonica di denaro legata a presunti incidenti o emergenze familiari e ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede mai soldi per risolvere situazioni giudiziarie.

In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale contattare immediatamente il 112 per consentire un intervento rapido ed evitare di cadere vittima di truffe.