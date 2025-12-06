Truffa telefonica sventata a Salerno: la prontezza del figlio salva un’anziana

A cura di Comunicato Stampa
Anziana

Nella mattinata del 4 dicembre 2025 la Polizia di Stato, attraverso personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, è intervenuta a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 riguardante un tentativo di truffa in atto ai danni di un’anziana residente in città.

La ricostruzione

Il figlio della donna, insospettito da una richiesta telefonica ricevuta dalla madre, ha immediatamente contattato la sala operativa riferendo che ignoti interlocutori stavano cercando di convincere l’anziana a consegnare denaro contante, sostenendo che il figlio avrebbe investito una donna in stato di gravidanza e che fossero necessari soldi per “coprire” danno e spese legali. Le presunte “trattative” tra i truffatori e l’anziana sono proseguite per circa un’ora e mezza, mentre il figlio rimaneva costantemente in contatto con gli operatori del 112,consentendo alla Polizia di Stato di monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione.

Ecco come hanno agito i truffatori

Nel corso dell’ultima telefonata, i truffatori avrebbero indicato un luogo per la presunta consegna del denaro: una piazzetta situata poco distante dall’abitazione della vittima designata. La Squadra Mobile ha predisposto un immediato servizio di appostamento, attendendo l’eventuale arrivo dei malviventi. Dopo circa trenta minuti di attesa, nessuno si è presentato né ha ulteriormente contattato l’anziana. Accertata la cessazione del pericolo immediato, gli agenti hanno riaccompagnato la donna presso la sua abitazione, assicurandosi del suo stato di tranquillità.

Leggi anche:

Truffe agli anziani a Marina di Camerota: smantellata banda specializzata in raggiri telefonici

Le raccomandazioni

La Questura di Salerno coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su episodi di questo tipo, sempre più frequenti, soprattutto ai danni delle persone più anziane e vulnerabili. Il Questore di Salerno raccomanda di diffidare da qualunque richiesta telefonica di denaro legata a presunti incidenti o emergenze familiari e ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede mai soldi per risolvere situazioni giudiziarie.

In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale contattare immediatamente il 112 per consentire un intervento rapido ed evitare di cadere vittima di truffe.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Poste Italiane

Poste: a Battipaglia l’annullo filatelico dedicato alla celebrazione di Santa Maria della Speranza

Dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sarà possibile timbrare con il bollo…

Roberto Mutalipassi - Josi Della Ragione

Agropoli, Mutalipassi prova ad “imitare” il modello Bacoli: pugno duro sui cantieri

Una mossa che sembra "imitare" le azioni di Josi Della Ragione a…

Salerno, contrasto all’immigrazione clandestina: espulso cittadino marocchino

Nella giornata di ieri 5 dicembre 2025 la Polizia di Stato, con…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.