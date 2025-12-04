Agropoli: ecco l’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Questa mattina, presso il Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, si è svolto il primo appuntamento provinciale della nuova campagna di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani.

Ecco l’iniziativa

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto che coinvolge le sale cinematografiche di tutta la provincia, dove – tra un film e l’altro – verrà proiettato il video istituzionale “L’Arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, realizzato per diffondere consigli utili e accrescere la consapevolezza del fenomeno.

Il messaggio

L’obiettivo dell’Arma è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, soprattutto persone anziane, spesso prese di mira da malintenzionati che sfruttano la loro buona fede. L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno accanto ai cittadini più anziani, spesso vittime di truffatori senza scrupoli.

Non siete soli: ogni giorno uomini e donne dell’Arma lavorano per proteggervi e prevenire questi reati.

Vademecum per difendersi dalle truffe

Non aprite la porta a sconosciuti, anche se si presentano come tecnici o presunti incaricati.

Non consegnate denaro o oggetti di valore a chi vi chiede aiuto improvviso “per un familiare in difficoltà”.

Verificate sempre chiamando un parente di fiducia o il 112, soprattutto davanti a richieste sospette.

Diffidate delle pressioni, delle urgenze create ad arte e di chi vi invita a mantenere il segreto.

“La prudenza è la vostra difesa più preziosa – sottolinea il capitano Colella –. Parlare, condividere dubbi e chiedere aiuto è un gesto di forza, non di debolezza. L’Arma è al vostro fianco: insieme possiamo spezzare la catena delle truffe e costruire una comunità più sicura per tutti.”