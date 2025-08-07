Cronaca

Truffa ai danni di un’anziana: la Polizia arresta un uomo a bordo di un treno

A seguito di perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi, riconosciti dalla parte offesa

Comunicato Stampa

7 Agosto 2025

Oro, sequestro Polizia

Nel pomeriggio del 5 agosto u.s., personale della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Sottosezione di Salerno ha proceduto all’arresto, per truffa aggravata ai danni di donna anziana, di L.A. in discesa dal treno proveniente da Lamezia Terme.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, in seguito a una tempestiva segnalazione diramata dai Carabinieri della Stazione di Girifalco che avevano ricevuto la denuncia querela da parte della p. o. 75enne. A seguito di perquisizione, l’indagato è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi, riconosciti dalla parte offesa.

