Trionfo dell’I.O.C. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento alla Coffee Competition di Anzio

L’I.O.C. Ancel Keys di Castelnuovo Cilento ha brillato alla XIV Edizione della Coffee Competition di Anzio, un evento nazionale che celebra la creatività e le competenze nel mondo della ristorazione. Gli alunni della scuola alberghiera, accompagnati dalla dirigente Maria Masella, e dai docenti Greco Stefano e Di Polito Angelo, hanno conquistato ben 3 premi su 5 categorie in gara, un risultato che testimonia la loro preparazione e il talento eccezionale.

Eccellenza cilentana in pasticceria e mixology

Nella sezione pasticceria, Riccardo Cusati della classe 3B eno ha conquistato il terzo posto con il dessert originale «Gli opposti si attraggono», un biscotto al “maracuoccio” (legume tipico del Cilento) accompagnato da un bon bon di ricotta di bufala DOP, aromatizzato al caffè e alla camomilla. La giuria ha apprezzato l’originalità e la creatività del dessert, che ha saputo valorizzare le eccellenze del territorio.

Pietro Carbone, della 3B sala, ha trionfato nella sezione sala e bar con il cocktail «Caffè Mediterraneo», un drink che racchiude i profumi della tradizione cilentana attraverso un mix di liquori alle nocciole e fichi, liquore al finocchietto, canarino al limone e caffè. Questo cocktail ha dimostrato come la mixology possa raccontare «la storia delle proprie origini attraverso i sapori», evocando il Cilento e le sue radici.

Professionalità e creatività nel servizio e nella presentazione

Kevin Baratta, della classe 2D, si è distinto nella sezione di caffetteria, gestendo la preparazione e il servizio del caffè in lingua inglese, un’abilità fondamentale nel contesto globale attuale. Nella categoria latte art, Giovanni Positano, anch’egli della 2D, ha dimostrato la sua capacità di trasformare un semplice cappuccino in un’opera d’arte visiva, esaltando gli aromi e stuzzicando le emozioni.

Innovazione e competenze digitali con TikTok

La sezione TikTok ha visto la realizzazione di un video “Backstage” che ha evidenziato le competenze di uno studente nella preparazione di un prodotto di caffetteria. Questo progetto ha aggiunto un elemento moderno e dinamico alla competizione, dimostrando come la creatività possa espandersi anche nel contesto digitale e coinvolgere un pubblico più giovane.

Un’esperienza formativa e motivo di orgoglio per il territorio

Questa partecipazione alla Coffee Competition di Anzio è stata un’importante opportunità di apprendimento e crescita personale per gli studenti dell’I.O.C. Ancel Keys. I tre premi conquistati, tra cui il primo per il miglior cocktail e il miglior caffè espresso servito in lingua inglese, e il terzo per il miglior dessert, rappresentano un risultato straordinario e motivo di orgoglio per l’istituto, la dirigente Prof. Maria Masella, i docenti e l’intero territorio cilentano.