Trentinara premia l’impegno: consegnate questa sera tre Borse di Studio

È terminata da pochissimi minuti la cerimonia di consegna delle Borse di Studio tenutasi presso l’Aula Consiliare “Luca Attanasio” di Trentinara.
Tre i giovani studenti trentinaresi premiati dal sindaco, Rosario Carione: Ernesto Di Gregorio, che ha conseguito con il voto massimo il Diploma di Maturità presso il Liceo Classico; Irene Marino per il conseguimento a pieni voti della Laurea in Scienze della Formazione Primaria; Vanessa Russo per aver conseguito, a pieni voti, la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Tre studenti del territorio meritevoli, accolti presso l’Aula del Comune, tra gli applausi e la stima dei presenti.
Il riconoscimento
Il Sindaco Carione, unitamente all’Amministrazione Comunale, come ogni anno durante la cerimonia, ha regalato a tutti i cittadini che hanno compiuto quest’anno la maggiore età, una copia della Costituzione.
I laureati premiati, da quando è stata istituita la Consegna delle Borse di Studio, provvedono a lasciare una copia della propria tesi di Laurea al Comune, custodita nell’Ufficio del Sindaco, per renderla consultabile a tutti.
Ai premiati, oltre all’attestato, è stato consegnato un riconoscimento in denaro che potranno investire per continuare il loro percorso formativo.
L’iniziativa è stata sostenuta dalla Bcc di Capaccio Paestum e Serino.