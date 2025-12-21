Trentinara premia l’impegno: consegnate questa sera tre Borse di Studio

Un riconoscimento agli studenti che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti

A cura di Alessandra Pazzanese

È terminata da pochissimi minuti la cerimonia di consegna delle Borse di Studio tenutasi presso l’Aula Consiliare “Luca Attanasio” di Trentinara.

Tre i giovani studenti trentinaresi premiati dal sindaco, Rosario Carione: Ernesto Di Gregorio, che ha conseguito con il voto massimo il Diploma di Maturità presso il Liceo Classico; Irene Marino per il conseguimento a pieni voti della Laurea in Scienze della Formazione Primaria; Vanessa Russo per aver conseguito, a pieni voti, la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Tre studenti del territorio meritevoli, accolti presso l’Aula del Comune, tra gli applausi e la stima dei presenti.

Leggi anche:

Scia di furti nel Cilento: diversi colpi in abitazioni

Il riconoscimento

Il Sindaco Carione, unitamente all’Amministrazione Comunale, come ogni anno durante la cerimonia, ha regalato a tutti i cittadini che hanno compiuto quest’anno la maggiore età, una copia della Costituzione.

I laureati premiati, da quando è stata istituita la Consegna delle Borse di Studio, provvedono a lasciare una copia della propria tesi di Laurea al Comune, custodita nell’Ufficio del Sindaco, per renderla consultabile a tutti.

Ai premiati, oltre all’attestato, è stato consegnato un riconoscimento in denaro che potranno investire per continuare il loro percorso formativo.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla Bcc di Capaccio Paestum e Serino.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tragedia nel salernitano, uccide una donna e poi si suicida

Una tragedia che ha sconvolto la comunità. Sospese tutte gli eventi di…

Battipagliese

La Battipagliese supera di misura il Castel San Giorgio

E uno a zero. Formicola men of the match

Serie D: la Gelbison espugna Gela

I rossoblù vincono due a zero e portano a casa tre punti…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.