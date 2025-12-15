Trentinara celebra Santa Lucia: emozioni per l’arrivo della Santa sull’asinello tra doni e beneficenza

Trentinara, si conferma un successo la Festa di Santa Lucia con la processione della Luce: l’arrivo della Santa e i mercatini di beneficenza hanno avuto, ancora una volta, notevole riscontro. Anche quest’anno la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Trentinara, insieme al comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha organizzato la Festa di Santa Lucia, un evento dell’alto valore simbolico, ma che ha avuto anche scopi benefici.

La giornata

Giunta alla sua XII Edizione, la Festa di Santa Lucia, si è tenuta proprio il 13 dicembre, a partire dalle ore 16:30 quando i partecipanti si sono radunati in Piazza Europa dove daranno il via alla rappresentazione “Il Coraggio luminoso di una ragazza”, a cui ha fatto seguito il “Corteo della Luce” verso la Chiesa Madre in cui è stata celebrata la Santa Messa officiata da Don Eros Mastrogiovanni, con la benedizione del pane. Gastronomia, animazione, musica per offrire due giorni di festa e condivisione in attesa del Natale: gli eventi, infatti, si sono protratti fino alla tarda serata di ieri, 14 gennaio.

I prossimi appuntamenti

Fino al 30 gennaio, inoltre, si terrà la “raccolta degli occhiali usati” presso le Chiese di Santa Maria Assunta di Giungano e Trentinara. Il ricavato delle iniziative benefiche servirà a sostenere progetti a favore della Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo: Ricerca Malattie Genetiche Rare, Tumore al Seno e sostegno del Reparto di Neonatologia (Allattiamo la vita); dell’associazione “VIDAS”: Casa sollievo bimbi Assistenza domiciliare e cure palliative pediatriche e a sostegno dei poveri della Nigeria.

Antonietta Medugno, promotrice degli eventi benefici e della giornata di Santa Lucia che ha visto la sfilata della luce con una bambina vestita da Santa Lucia trasportata da un asinello per le vie del paese e seguita da angioletti e pastori e da canti natalizi, insieme al parroco Don Eros Mastrogiovanni, ha ringraziato i collaboratori delle varie iniziative e quanti hanno partecipato.