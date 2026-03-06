Tragico incidente sulla Teggiano-Polla: una condanna e un rinvio a giudizio per la morte di due giovani di Polla

Arriva una prima decisione dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento giudiziario legato al tragico incidente stradale avvenuto il 17 settembre 2022 lungo la strada provinciale Teggiano-Polla, nel quale persero la vita Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, poco più che ventenni, entrambi originari di Polla.

La sentenza

Nella giornata di ieri è stata emessa la sentenza nei confronti di uno dei due imputati: l’uomo alla guida del fuoristrada è stato condannato a 5 anni di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Diversa la posizione dell’altro imputato, un giovane di Teggiano che era alla guida dell’utilitaria coinvolta nello scontro. Per lui il giudice ha disposto il rinvio a giudizio, aprendo così la strada al processo ordinario nel quale verranno ulteriormente approfondite responsabilità e dinamica dell’incidente.

I fatti risalgono al 2022

Il drammatico schianto coinvolse tre vetture. Nella violenta carambola l’auto su cui viaggiavano i due amici di Polla venne colpita fatalmente: Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi morirono praticamente sul colpo.

Le indagini sulla dinamica del sinistro furono condotte dalla Polizia Stradale. Nel procedimento si sono costituite parti civili le famiglie delle vittime, alcune delle quali rappresentate dall’avvocato Vincenzo Cozza