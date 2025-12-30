Tragedia sulla Cilentana, auto precipita in una scarpata: c’è un morto

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Cilentana. Un’automobile è uscita di strada nel tratto compreso tra i comuni di Cuccaro Vetere e Futani, finendo la sua corsa in una scarpata, dopo un volo di diversi metri.

Intervento dei soccorsi e accertamenti sul posto

L’impatto seguito alla caduta è stato estremamente violento, rendendo purtroppo vani i tentativi di assistenza. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo con diverse ambulanze, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di una persona di 77 anni originaria di Nocera Inferiore, Pasquale Bartiromo.

Probabile che la vittima abbia accusato un malore prima che gli ha fatto perdere il controllo della vettura.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero, insieme ai Carabinieri e al personale dell’Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’intera area interessata dal sinistro.

Rilievi e impatto sulla circolazione

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nell’effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza l’esatta dinamica che ha portato alla perdita di controllo del mezzo. Durante le operazioni di soccorso e i successivi interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale, il traffico veicolare sulla Cilentana ha subito significativi rallentamenti.

La zona è stata delimitata per permettere agli operatori di completare le attività investigative e di rimozione del veicolo.