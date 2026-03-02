Tragedia nella Baia di Trentova: sub trovato senza vita ad Agropoli

Tragedia nelle acque del Cilento. Un uomo di quarant’anni di origini ucraine ha perso la vita durante un’immersione notturna presso la Baia di Trentova, ad Agropoli. L’allarme è scattato poco dopo le ore 23:00, quando i compagni dell’uomo, non vedendolo riemergere in superficie, hanno sollecitato l’intervento immediato dei soccorsi.

La dinamica dell’incidente e l’attivazione dei soccorsi

Il quarantenne si trovava in mare insieme a un gruppo di persone per un’escursione subacquea. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava operando correttamente seguendo le norme di sicurezza, utilizzando l’apposita boa di segnalazione. Tuttavia, il mancato rientro dell’uomo ha spinto i colleghi a contattare la Guardia Costiera, che ha prontamente inviato un’imbarcazione sul punto dell’ultima segnalazione.

Data la complessità dell’intervento e l’oscurità, l’autorità marittima ha richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra di terra del distaccamento locale, coadiuvata dal nucleo Sommozzatori giunto da Napoli per scandagliare i fondali della baia.

Il ritrovamento e le ipotesi sulle cause del decesso

Le operazioni di ricerca, condotte in condizioni di visibilità ridotta, si sono concluse nel modo più drammatico. I soccorritori hanno individuato il corpo del sub, ma i tentativi di prestare soccorso si sono rivelati vani: l’uomo era già privo di vita.

Al momento restano da accertare le cause esatte del decesso. Non si esclude che il quarantenne possa essere stato colto da un malore improvviso durante l’immersione, impedendogli di risalire o di chiedere aiuto ai compagni presenti nelle vicinanze. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti di rito per fare piena luce sulla vicenda. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle 3 di notte.