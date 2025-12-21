Tragedia nel salernitano, uccide una donna e poi si suicida

Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia, in via Ragone, a Cava de Tirreni.

La ricostruzione

La tragedia è avvenuta intorno alle 16.30 di questo pomeriggio. La donna, Anna Tagliaferri, colpita con diversi fendenti, ha perso la vita. Ferita anche la madre che è stata trasportata all’ospedale cittadino dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

L’uomo che l’ha ferita è morto dopo essersi lanciato dal tetto della palazzina. Indagini in corso per chiarire la dinamica di una tragedia che ha profondamente scosso la città.

Intanto, il Sindaco Vincenzo Servalli, che è sul posto, sgomento per l’accaduto, ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programma.