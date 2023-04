Tragedia nel Cilento: cade in una scarpata: muore 25enne

È stato trovato privo di vita in una scarpata che costeggia la strada provinciale un giovane cilentano. Il suo corpo era esanime quando i soccorritori sono giunti sul posto. La tragedia si sarebbe consumata questa notte a Caprioli, frazione costiera del Comune di Pisciotta, ma l’allarme è scattato questa mattina all’alba.

Cade in una scarpata, la tragedia

La vittima è un giovane di 25 anni, originario di Pellare frazione del comune di Moio della Civitella.

Erano stati gli amici a far scattare l’allarme. Il giovane, infatti, aveva trascorso la notte insieme ad una comitiva in un noto locale della zona. All’uscita, per cause ancora da accertare, si è consumato il dramma.

Da comprendere se effettivamente sia stata una tragica fatalità e se il giovane per qualche ragione sia caduto giù perdendo la vita. Stando alle prime sommarie ricostruzioni il ragazzo, R.S. (italovenezuelano) all’uscita dal locale stava raggiungendo l’auto; si era fermato in strada per urinare e forse il muretto che costeggia l’arteria ha ceduto causandone la caduta nella quale ha riportato contusioni e un forte trauma cranico che è risultato letale.

I soccorsi

Sul posto la centrale operativa ha inviato un’ambulanza del 118 che però non ho potuto far altro che constatare il decesso. Indagano i carabinieri della stazione Pisciotta. Inizialmente era stato chiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco, ma poi la salma è stata recuperata senza la necessità dell’intervento dei caschi rossi. Sul posto il medico legale Adamo Maiese per l’esame esterno del corpo.

La notizia si è subito diffusa sia nel piccolo comune di Moio della Civitella che a Vallo della Lucania (dove lavorava in un noto pub) e a Pisciotta. Sconcerto per il tragico episodio che ha visto protagonista il giovane.