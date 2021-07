Pisciotta, bimba autistica scompare da casa: salvata dai carabinieri

PISCIOTTA. Giovane autistica salvata dai carabinieri. E’ successo questa settimana nella frazione costiera di Caprioli dove la ragazzina, 14 anni, in vacanza con la famiglia, ha fatto improvvisamente perdere le sue tracce. Immediato l’allarme ai carabinieri che hanno avviato le ricerche insieme ad alcuni presenti e alle associazioni di volontariato.

Eppure la ragazzina era lì, a poca distanza, si era accovacciata dietro ad un cespuglio a poche centinaia di metri di casa e vi era rimasta in silenzio, immobile, per diverso tempo.

Sono stati proprio i militari ad individuarla e a riportarla dai genitori. La ragazzina non era abituata a stare sola e grande era la paura che le potesse accadere qualcosa viste anche le alte temperature estive. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.