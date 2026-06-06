Cilento

Weekend (6 – 7 Giugno) di eventi nel Cilento: tra gastronomia, folklore e antiche tradizioni

Dai sapori di mare e di terra fino alle storiche infiorate: ecco tutti gli appuntamenti imperdibili del weekend nel Cilento e nei Comuni della provincia

Redazione Infocilento
Festa della Fragolina di Bosco

Con l’avvicinarsi della stagione estiva tornano eventi e tradizioni nel Cilento. Appuntamenti che spaziano dalla tradizione alla gastronomia.

La Festa della Fragolina di Bosco a Petina e le sagre sul territorio

L’appuntamento clou di questo weekend è a Petina dove si rinnova la Festa della Fragolina di Bosco. Un evento di grande spessore che avrà inizio con il conferimento del premio “Petina: Città del Folklore” durante il consiglio comunale, mentre a seguire, dalle 18, apriranno gli stand. Domenica apertura anche a pranzo. Entrambe le giornate offriranno prodotti gastronomici, animazione e musica.

Lungo la fascia costiera del Cilento, invece, spazio alla Festa del Pesce. Appuntamento in programma tra piazza Alario e Corso Elea dove ieri ed oggi si tiene la manifestazione nata per promuovere le tradizioni gastronomiche marinare. C’è fermento anche a Casal Velino dove ieri ha preso il via la Sagra della Cerasa Cilentana. Un appuntamento ormai tradizionale che si tiene nella frazione Carullo.

Florovivaismo a Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum, invece, terminerà domani (7 giugno), la rassegna Paestum in fiore, dedicata al florovivaismo e alle attività all’aria aperta. Appuntamento presso il Parco delle Mongolfiere.

Le tradizionali infiorate del Corpus Domini

Domenica 7 ricorre anche la solennità del Corpus Domini. In diversi centri della provincia, oltre al momento religioso, sarà possibile ammirare le tradizionali infiorate.

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