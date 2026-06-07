Mobilità sostenibile a San Giovanni a Piro: arrivano le colonnine di ricarica elettrica con il progetto Polis

Il comune di San Giovanni a Piro spinge sull’acceleratore della mobilità sostenibile. Attraverso un protocollo d’intesa siglato con Enel X Way Italia, il territorio comunale si prepara ad accogliere una nuova rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

L’iniziativa rientra pienamente nelle strategie europee e nazionali volte alla decarbonizzazione dei trasporti stradali e al miglioramento della qualità dell’aria negli agglomerati urbani. L’accordo prevede l’installazione di un numero massimo di tre colonnine in aree pubbliche , segnando una svolta green per l’intera comunità locale e per i flussi turistici che interessano il comprensorio.

Il legame con il progetto Polis di Poste Italiane

L’intervento sul territorio di San Giovanni a Piro non è isolato, ma si inserisce all’interno del più ampio progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso da Poste Italiane e finanziato nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Poste Italiane ha infatti individuato in Enel X Way Italia il soggetto attuatore per la predisposizione e la gestione di stazioni di ricarica ad uso pubblico posizionate nei pressi degli uffici postali. La prima area individuata e mappata per l’installazione si trova nella frazione di Scario, precisamente in via Giardino, un punto strategico per garantire la massima fruibilità del servizio sia ai residenti che ai visitatori.

Caratteristiche del servizio e stalli inclusivi

Le nuove infrastrutture di ricarica saranno accessibili al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per l’utilizzo non saranno necessari blocchi fisici, ma basterà autenticarsi tramite smartphone, tessere RFID o i comuni sistemi di pagamento elettronico, in conformità con i più recenti regolamenti europei sulla trasparenza e l’interoperabilità. Un dettaglio di rilievo riguarda l’inclusività: l’accordo recepisce i criteri dello “universal design” sviluppati in collaborazione con l’Anglat, garantendo che le postazioni e le modalità di ricarica siano completamente accessibili e fruibili anche da persone con disabilità.

Gli impegni reciproci tra Enel X Way e il comune

Il protocollo d’intesa definisce in modo chiaro la spartizione dei compiti e dei costi. Enel X Way Italia si farà carico, a proprie spese, della progettazione, dell’installazione, del collaudo e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle colonnine, che rimarranno di proprietà di Poste Italiane. Inoltre, l’energia erogata sarà certificata al 100% da fonti rinnovabili. Dal canto suo, l’amministrazione comunale metterà a disposizione il suolo pubblico a titolo gratuito, esentando la società dal canone occupazione spazi pubblici, e si impegnerà a regolamentare la sosta per assicurare che gli stalli siano occupati esclusivamente dai veicoli in fase di ricarica, favorendo così una corretta turnazione. L’accordo avrà una durata di dieci anni a partire dal rilascio delle autorizzazioni.