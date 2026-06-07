Agropoli, un nuovo campo di bocce al Parco Bonifacio: il Comune punta sull’invecchiamento attivo

Il Comune di Agropoli punta alla realizzazione di un campo di bocce comunale destinato prioritariamente agli anziani e aperto alla cittadinanza; l’area individuata è quella del Parco pubblico “Dott. Liborio Bonifacio”.

Un progetto contro l’isolamento e l’emarginazione sociale

Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale che si pone l’obiettivo di favorire l’aggregazione sociale e l’organizzazione di attività strutturate durante il tempo libero e di migliorare la qualità della vita dell’anziano attraverso la promozione dell’autonomia e di azioni finalizzate a prevenire e ridurre situazioni di isolamento e di emarginazione sociale.

I benefici delle bocce per il benessere cognitivo e motorio

Come si legge nel documento “il gioco delle bocce si inserisce, secondo studi scientifici, tra le attività volte alla promozione del c.d. “invecchiamento attivo” finalizzato a stimolare la socializzazione, il benessere cognitivo e lo svolgimento di esercizio motorio leggero”.

Il progetto di Agropoli è finalizzato proprio alla creazione di occasioni di socializzazione, condivisione ed inclusione delle persone anziane che vivono molto spesso una condizione di isolamento.

Approvata la delibera: via alla fase tecnica

La Giunta comunale ha così approvato la proposta di deliberazione del sindaco Roberto Mutalipassi. Gli uffici Lavori Pubblici e Politiche Sociali si sono già attivati per la relativa predisposizione degli atti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione del campo di bocce, e per la verifica della fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.