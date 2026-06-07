Attualità

Agropoli, un nuovo campo di bocce al Parco Bonifacio: il Comune punta sull’invecchiamento attivo

Il Comune di Agropoli approva la realizzazione di un campo di bocce comunale al Parco "Liborio Bonifacio". Un progetto per contrastare l'isolamento degli anziani.

Antonio Pagano

Il Comune di Agropoli punta alla realizzazione di un campo di bocce comunale destinato prioritariamente agli anziani e aperto alla cittadinanza; l’area individuata è quella del Parco pubblico “Dott. Liborio Bonifacio”.

Un progetto contro l’isolamento e l’emarginazione sociale

Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale che si pone l’obiettivo di favorire l’aggregazione sociale e l’organizzazione di attività strutturate durante il tempo libero e di migliorare la qualità della vita dell’anziano attraverso la promozione dell’autonomia e di azioni finalizzate a prevenire e ridurre situazioni di isolamento e di emarginazione sociale.

I benefici delle bocce per il benessere cognitivo e motorio

Come si legge nel documento “il gioco delle bocce si inserisce, secondo studi scientifici, tra le attività volte alla promozione del c.d. “invecchiamento attivo” finalizzato a stimolare la socializzazione, il benessere cognitivo e lo svolgimento di esercizio motorio leggero”.

Il progetto di Agropoli è finalizzato proprio alla creazione di occasioni di socializzazione, condivisione ed inclusione delle persone anziane che vivono molto spesso una condizione di isolamento.

Approvata la delibera: via alla fase tecnica

La Giunta comunale ha così approvato la proposta di deliberazione del sindaco Roberto Mutalipassi. Gli uffici Lavori Pubblici e Politiche Sociali si sono già attivati per la relativa predisposizione degli atti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione del campo di bocce, e per la verifica della fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.

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