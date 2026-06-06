Piana del Sele

Elezioni Campagna, al via il ballottaggio: sfida decisiva tra i giovani avvocati Amoroso e Moscato

Weekend decisivo a Campagna: si vota domenica 7 e lunedì 8 giugno per il ballottaggio tra Adele Amoroso e Livio Moscato

Antonio Elia

Campagna si prepara a un weekend elettorale decisivo. Dopo l’esito del primo turno, i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nuovo sindaco che guiderà la città, raccogliendo il testimone dall’amministrazione di Biagio Luongo, terminata anticipatamente dopo la sfiducia.

Il testa a testa tra Adele Amoroso e Livio Moscato

A contendersi la poltrona di primo cittadino sono gli avvocati Adele Amoroso e Livio Moscato. I due giovani candidati, che rappresentano una forte istanza di rinnovamento, hanno chiuso ieri sera la campagna elettorale con gli ultimi comizi, lanciando i loro appelli finali a un elettorato chiamato ad una scelta di fondamentale importanza per il futuro del territorio.

Dopo la giornata di riflessione e il silenzio elettorale odierno, la parola torna definitivamente ai cittadini.

Quando e come si vota

Si vota nei seguenti giorni e orari:

  • Domenica 7 giugno
  • Lunedì 8 giugno

La partecipazione al voto è l’esercizio supremo della democrazia: l’invito rivolto a tutta la cittadinanza di Campagna è quello di recarsi alle urne con consapevolezza.

C’è grande attesa per questo ballottaggio, in una tornata elettorale che segna per la città un punto di svolta, con la chiara volontà dei candidati e degli elettori di cambiare, con energia e nuove prospettive, il volto della politica locale.

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