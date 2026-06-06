L’US Agropoli Beach Soccer si presenta: unione strategica e l’obiettivo della promozione in Serie A

E’ stata presentata, ufficialmente, presso la sala stampa dell’Us Agropoli, l’Us Agropoli Beach Soccer, una sinergia importante tra la prima squadra di Agropoli e una realtà nata l’anno scorso quella del Beach Soccer.

Il nuovo organigramma e le ambizioni del club

Nella sala stampa dell’US Agropoli 1921 è stata presentata ufficialmente l’US Agropoli Beach Soccer, formazione che prenderà parte al prossimo campionato regionale di Serie B con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione nella massima categoria.

Nel corso dell’evento è stato illustrato anche il nuovo organigramma societario, arricchito da figure di esperienza e competenza che rafforzano ulteriormente il progetto sportivo e le ambizioni del club.

Grande soddisfazione è stata espressa dai fondatori della società, che hanno sottolineato come, rispetto alla passata stagione, il sodalizio possa contare oggi su basi organizzative e societarie più solide.

Un futuro tinto di biancazzurro

Una crescita che alimenta la fiducia nell’obiettivo del salto di categoria, traguardo fortemente voluto da tutto l’ambiente biancazzurro. L’US Agropoli Beach Soccer si prepara così ad affrontare la nuova avventura con entusiasmo, determinazione e la volontà di recitare un ruolo da protagonista nel campionato.