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Sala Consilina e Protezione Civile Vallo di Diano: accordo strategico per la sicurezza del territorio

Nuova convenzione tra il Comune di Sala Consilina e la Protezione Civile Vallo di Diano. Assegnata una sede a Macchiapiede e un contributo economico per la tutela dei cittadini.

Antonio Pagano
Protezione Civile, Teggiano

Una collaborazione strategica per la tutela della cittadinanza è quella stretta tra il Comune di Sala Consilina e l’associazione di Protezione Civile Vallo di Diano, rappresentata dal presidente, il signor Giuseppe Pisano.

I dettagli della convenzione e i servizi previsti

L’Ente, guidato dal sindaco Domenico Cartolano, ha approvato il relativo schema di convenzione. Tra le attività affidate all’associazione figurano:

  • Lo svolgimento del servizio A.I.B. per la prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi;
  • L’attivazione e lo svolgimento di opere di prevenzione in caso di avversità atmosferiche e fenomeni di rischio idraulico;
  • Lo svolgimento ausiliario di vigilanza in genere sul patrimonio comunale e sulla raccolta dei frutti del sottobosco;
  • La collaborazione con le autorità competenti, in caso di necessità, in merito alle problematiche che potrebbero verificarsi presso gli immobili comunali;
  • Le attività del servizio di accoglienza sul territorio per i senza fissa dimora (italiani, stranieri e apolidi presenti o in transito sul territorio comunale) in grave stato di disagio sociale e abitativo, ove occorrenti;
  • Altri servizi di intervento di Protezione Civile.

Una nuova sede a Macchiapiede e il sostegno economico

Il Comune ha inoltre concesso un immobile, sito in località Macchiapiede (ex Zerro), che sarà destinato a sede dell’associazione Protezione Civile Vallo di Diano.

“La presenza di un presidio fisso di Protezione Civile rappresenta una priorità per questo Ente, anche in considerazione dei passati eventi calamitosi che hanno colpito il territorio comunale”, fanno sapere da Palazzo di Città.

L’amministrazione ha poi previsto un contributo economico annuo di 4.000 euro, finalizzato a sostenere le molteplici iniziative nel settore della Protezione Civile svolte dall’associazione.

 

 

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