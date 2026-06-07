Battipaglia, scontro frontale sulla Provinciale 8: tre donne ferite

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Battipaglia, lungo la Strada Provinciale 8, all’altezza dello svincolo di Via Spineta, nei pressi dell’incrocio semaforico che collega la provinciale a Via Antico Cilento.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, due utilitarie si sono scontrate frontalmente. Il sinistro ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. I veicoli coinvolti sono una Fiat Grande Punto di colore grigio e una Fiat 500 Abarth bianca. Lo scontro ha devastato la parte anteriore di entrambe le vetture, con numerosi detriti sparsi sulla carreggiata e l’attivazione degli airbag. A bordo delle due auto viaggiavano tre donne.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato tempestivamente dagli automobilisti di passaggio, consentendo il rapido arrivo sul posto delle ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure alle ferite direttamente sul luogo dell’incidente, per poi trasferirle d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte in ambito sanitario, nessuna delle tre donne sarebbe in pericolo di vita. Le malcapitate hanno riportato diverse contusioni e traumi, oltre al forte spavento causato dalla violenza dell’impatto.

Gli interventi

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale di Battipaglia, che hanno effettuato i rilievi planimetrici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Disagi al traffico

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata, resa insidiosa dai detriti e dai liquidi fuoriusciti dai motori, la Strada Provinciale 8 è rimasta parzialmente chiusa al traffico per diverse ore.

Solo in serata, al termine delle operazioni di ripristino, la situazione è progressivamente tornata alla normalità.