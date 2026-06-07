Nasce “Via dell’Essere” ad Ascea: una strada fittizia per l’anagrafe dei senza fissa dimora

Il Comune di Ascea intende procedere all’iscrizione in anagrafe dei soggetti “senza fissa dimora”. Per consentire la registrazione presso un indirizzo preciso a questa parte della popolazione, è stata istituita una via fittizia, chiamata “Via dell’Essere”. La Giunta comunale ha pertanto approvato la proposta di deliberazione presentata dal sindaco Stefano Sansone.

Come funziona la registrazione: la divisione tra numeri pari e dispari

Nonostante la via non esista territorialmente, in questo indirizzo virtuale saranno iscritti, con numero progressivo dispari, sia i “senza tetto” risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che hanno eletto il proprio domicilio nel Comune (ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel territorio municipale), sia i “senza tetto” e i “senza fissa dimora” che, in mancanza di un domicilio reale eletto, risultano nati nel Comune di Ascea.

Allo stesso tempo, il numero progressivo pari sarà riservato a coloro che, seppur presentano disagi in relazione all’indirizzo di domicilio o residenza, non possono essere identificati come senzatetto o privi di una fissa dimora.

Il quadro normativo: un diritto soggettivo garantito dalla legge

L’iscrizione all’anagrafe comunale per i senza dimora è un diritto soggettivo, stabilito dalla legge n. 1228 del 1954, nei confronti di tutti i cittadini che ne hanno facoltà, ad eccezione degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.