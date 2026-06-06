Slalom Coppa Città di Montesano sulla Marcellana: record di iscritti per il debutto nel Campionato Italiano

Montesano sulla Marcellana si appresta a vivere una domenica storica per i motori. Il borgo più orientale della Campania è pronto a ospitare la 17ma edizione dello slalom Coppa Città di Montesano sulla Marcellana, che quest’anno taglia un traguardo straordinario: per la prima volta la manifestazione sarà valida come tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport.

L’evento, organizzato da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano sulla Marcellana e della Provincia di Salerno, ha già fatto registrare un record assoluto per la massima serie 2026, raggiungendo quota 73 piloti iscritti. La competizione, inoltre, avrà validità anche per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa 3° zona e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata).

I protagonisti della sfida tricolore

Le strade salernitane vedranno un vero e proprio plotone di piloti campani pronti a darsi battaglia per conquistare la vittoria. L’uomo da battere resta il lucano Saverio Miglionico, vincitore delle ultime due edizioni, che si presenterà al via su Osella PA 21 4C 2000 Honda con i colori della RO Racing.

Il ruolo di principale sfidante spetta al pluricampione italiano e attuale leader della classifica tricolore, Salvatore Venanzio, in gara con il numero 1 su Nova Proto NP03 2000 Honda. Tra i favoriti della vigilia figurano altri nomi noti del motorismo campano: Gianluca Miccio, seconda forza del campionato su Radical SR4 1600 Suzuki, Pasquale Amatruda, reduce dal successo nell’ultimo slalom in Molise su Radical Prosport Suzuki, e il pluricampione Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90 Honda. Da seguire con attenzione anche le prestazioni dell’under 23 Antonio Ruocco, di Pietro Romano e di Domenico De Gregorio, tutti a bordo di vetture Radical.

La concorrenza esterna sarà guidata dal siciliano Silvio Fiore (Radical SR4 1150 Suzuki) e da Donantonio “Tony” Cobucci, proveniente da Termoli su Prosport.

I raggruppamenti e le classi in gara

Il Gruppo E2 SC si preannuncia come il più spettacolare e numeroso, con ben 15 vetture pronte a darsi battaglia. Oltre ai già citati big, si attendono i duelli tra Massimiliano Ciarcià e Antonio Terminiello su Elia Avrio ST 09 Suzuki, oltre alle prove del lucano Lorenzo Mossucca e dei pugliesi Giuseppe e Domenico Palumbo, impegnati su Radical.

Notevole anche la presenza nel Gruppo N, che conta 11 macchine. I fari sono puntati sul terzetto di testa del campionato, interamente su Peugeot 106, composto da Niki Icuchi, Pasquale Gianluigi Petrone e il giovanissimo Emanuele Pace. Nel Gruppo E1 Italia (9 piloti), Roberto Telesca su Renault 5 GT Turbo dovrà difendere il primato dagli attacchi di Giancarlo Vuolo e Salvatore Sammartino.

Nel Gruppo Racing Start Plus, caratterizzato da una forte presenza di scuderie francesi, Carlo Romano cercherà di confermare la sua leadership su Peugeot 106. Presenza importante anche per il ligure Alessandro Polini, leader del Gruppo E2 SH su Polini Evo 01 Bmw. Nel Gruppo Speciale Slalom si rinnoverà il duello al vertice tra Michele De Cristofaro e Carmine Leo, appaiati in cima alla classifica, mentre in Racing Start il leader “King Dragon” su Mini Cooper S gestirà il vantaggio su Natalio Ostuni; nello stesso gruppo prenderà il via anche Paola Pepe, campionessa italiana Formula Challenge 2025, su Citroën Saxo VTS. Chiudono i raggruppamenti i quattro kart cross, con il capolista Giuseppe Esposito, quattro vetture storiche e tre piloti solitari nelle rispettive classi: Raffaele Pagano (Fiat 500), Giovanni Salvatore Lauria (Peugeot 106) e Adriano Ricci (Formula Gloria B5 Suzuki).

Il programma della manifestazione e la sicurezza

Dopo le verifiche sportive e tecniche della vigilia, la giornata di domenica 7 giugno vedrà l’avvio ufficiale delle prove libere e delle manche ufficiali. Il programma inizierà alle ore 8:15 con il briefing dei piloti guidato dal direttore di gara Carmine Capezzera. Alle ore 9:00 scatterà la ricognizione cronometrata del percorso, che precederà le tre manche a punti decisive per la classifica finale.

Per consentire il regolare svolgimento della corsa in totale sicurezza, la strada provinciale SP 103 resterà chiusa al traffico veicolare a partire dalle ore 7:00 e fino al termine della manifestazione. L’organizzazione ha previsto diverse aree sicure dedicate al pubblico per assistere alla gara, con una concentrazione principale nella zona dell’arrivo, situata nei pressi dell’ingresso del paese. Viene raccomandato a tutti gli spettatori di osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dai commissari di percorso.

La cerimonia di premiazione si terrà a partire dalle ore 16:00 nella cornice di piazza Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana.